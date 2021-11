Duits international en Bayern-verdediger krijgt snoeiharde kritiek omdat hij zich niet laat vaccineren: Hij profiteert ervan"

Joshua Kimmich, verdediger van Bayern München, wil zich niet laten vaccineren. Zijn club kan daar begrip voor opbrengen, maar oud-international Mario Gomez veel minder.

Kimmich krijgt veel kritiek in Duitsland en trainer Julian Nagelsmann verdedigde hem onlangs nog. "Ik heb een duidelijke mening, maar ik accepteer ook andere meningen. We leven in een democratie en daar hoort bij dat je andere meningen ook acccepteert."

Iets waar Gomez het duidelijk niet mee eens was. "De stadions zitten weer vol en we kunnen daar ons weer op verheugen, omdat zestig, zeventig, tachtig procent van de mensen zich hebben laten inenten. Dat het leven weer normaal door kan gaan, is dankzij degenen die gevaccineerd zijn. En daar profiteert Kimmich van. En of je je dan moet gedragen zoals hij doet..."