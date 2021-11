Mourinho riskeert tweede schorsing omwille van... bericht op Instagram

Je kan niet zeggen dat José Mourinho niet mee is met zijn tijd. De coach van AS Roma heeft 2,6 miljoen volgers op Instagram. Maar de Italiaanse bond kan er niet mee lachen als je dat gebruikt om kritiek op de refs te geven...

Mourinho was boos na de nederlaag tegen Juventus. De Oude Dame won met 1-0. Jordan Vermout miste een strafschop, maar op dat moment liep Giorgio Chiellini te vroeg in. Afgelopen dinsdag was er een soortgelijk geval in de Champions League. Paulo Dybala miste vanaf elf meter tegen Zenit, maar mocht de strafschop toch hernemen omdat de Russische verdedigers te vroeg inliepen. In de herneming schoot Dybala raak en Juve won met 4-2.

Op zijn Instagram toonde Mourinho twee beelden van de fases. “Eentje moest hernomen worden, eentje niet… Raad eens de welke?”, schreef Mourinho erbij. Daarmee riskeert hij opnieuw een schorsing nadat hij eerder al geschorst werd voor kritiek op de refs.