Mertens scoort voor eerste keer in half jaar voor Napoli (en dat met een panenka)

Dries Mertens weet weer wat scoren is.

Door blessureleed en tactische keuzes van Napoli-trainer Luciano Spalletti kreeg Mertens nog niet al te veel speelminuten bij Napoli dit jaar. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet belangrijk kan zijn voor de ploeg.

In het Europa League-duel tegen Legia Warschau kwam Napoli snel 1-0 achter. De leider in de Italiaanse Serie A kon zich niet al te veel misstappen veroorloven in de Europa League want Leicester City en Spartak Moskou hijgden in de nek.

Napoli kwam langszij dankzij Zielinski met een penalty. Een kwartier voor het einde kreeg Napoli nog een elfmeter en mocht Dries Mertens zich achter de bal zetten. Met een gewaagde panenka zette hij de strafschop om, zijn eerste doelpunt sinds april.

Ook het eerste doelpunt sinds de aankondiging van de zwangerschap van Kat en Dries, en dat mocht dan ook gepast gevierd worden:

Napoli won uiteindelijk met 1-4 in Polen. Met nog 2 speeldagen te gaan staat Napoli aan de leiding met 7 punten, Legia heeft er 6, Leicester 4 en Spartak Moskou 3.