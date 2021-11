Racing Genk gaat strijd aan met kalendercommissie: "21:00 is geen tijdstip om te spelen voor een familieclub"

De kalendercommissie heeft dinsdag de tijdstippen vastgelegd voor speeldag 17 tot en met 22 en Racing Genk is niet blij met hun kalender.

Van de 6 speeldagen die zijn vastgelegd, moet Racing Genk 4x op zondagavond 21 uur spelen en dat bevalt de Limburgers niet. "KRC Genk is een familieclub. Dat weet voetbalminnend België en ook daarbuiten weten ze dat. We stellen objectief opnieuw vast dat onze club een disproportioneel aantal keer op zondagavond 21uur moet spelen. Dit is geen uur om te spelen voor een familieclub", klinkt het in een officieel statement van de club.

De club toont begrip voor de kalendercommissie maar stelt zich toch vragen bij de toewijzing van de speeldata en uren. "We beseffen maar al te goed dat het opstellen van de kalender een zeer complexe puzzel is."

"We spelen vaak op zondag omdat we aanwezig zijn in de Europa League en spelen we van de 22 speeldagen 16 keer op zondag. Maar dat verklaart nog niet waarom bijna de helft daarvan om 21u plaatsvindt, een lastig tijdstip voor de supporters."

De club meldt alvast dat hun bezorgdheid overgemaakt is aan de kalendercommissie waarop de kalendermaker bevestigd heeft om de speelmomenten evenwichtiger te verdelen.