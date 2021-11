Cercle moet dringend beginnen scoren: "We steken veel te veel energie in de arbitrage"

Zeven keer met één goal verschil verloren en slechts 20 tegendoelpunten in 13 matchen. Dan weet je waar het schoentje wringt bij Cercle Brugge. Vooraan! 't Is niet dat Yves Vanderhaeghe daar al niet op gehamerd heeft. Ook doelman Thomas Didillon ziet dat de Vereniging niet genoeg scoort.

De laatste competitiewedstrijd was het weer van dat. Antwerp kreeg een strafschop en Cercle wist vooraan de netten niet te vinden. “Het is tegen Antwerp nog maar eens hetzelfde verhaal geworden, goed spelen en niet scoren en dus weer de boot ingaan”, zucht Didillon bij HLN.

“We hadden voor de pauze nochtans voldoende kansen om de partij in ons voordeel te beslechten. Maar in de tweede helft hebben we ons laten meeslepen. Voetbal is keihard en een wedstrijd eindigt niet wanneer de tegenstander een strafschop krijgt. Die les moeten we onthouden. We hebben veel te veel energie in de arbitrage gestopt, energie die eigenlijk naar ons spel moet gaan. Dat moet straks in Genk anders zijn.”