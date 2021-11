Wat is er aan de hand met Murillo bij Anderlecht? Vermoeidheid en vertrouwen spelen grote rol

Wat is er aan de hand met Amir Murillo? De Panamese rechtsachter is nog een schim van de sterkhouder die hij vorig seizoen was. Bij paars-wit zien ze zijn aankomende schorsing ook als een kans om zich te herbronnen.

Morgen weet Murillo hoe lang hij geschorst zal zijn na zijn elleboogstoot op Dewaest. Kompany moet noodgedwongen dus teruggrijpen naar Sardella of Gomez of Mykhaylichenko tegen hun voet laten spelen. Daar ligt ook het grootste probleem: Murillo heeft amper concurrentie. Murillo moet bijna spelen. Momenteel wordt hij ook minder in het spel betrokken dan vorig seizoen omdat Gomez het zo goed doet op links. Vorig seizoen passeerde quasi alles nog via hem. Zijn vertrouwen is er daardoor niet op vooruit gegaan. Daarnaast is hij bij Panama een onbetwiste titularis en moet hij telkens de 90 minuten volmaken bij zijn land. En dat met lange vliegreizen erbij. Dat betekent ook dat hij steeds vermoeider wordt. Zijn schorsing zou hem dus wel eens tijd kunnen geven om bij zichzelf te rade te gaan en ook wat rust te nemen.