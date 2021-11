Fred Vanderbiest moet één wedstrijd brommen maar is er tegen STVV nog wel bij

Frederik Vanderbiest kreeg vorig weekend een rode kaart in het duel tussen KV Oostende en KV Mechelen. De assistent-trainer bij KV Mechelen werd rechtstreeks doorgestuurd naar het Disciplinair Comité omdat hij niet aan zijn proefstuk toe is. Nu kent hij zijn definitieve straf.

De Mechelse T2 had zijn ongenoegen over een gefloten overtreding druk gebarend geuit bij de vierde official. Scheidsrechter Dierick wilde Vanderbiest geel geven, maar de assistent was nog niet gekalmeerd. Wild zwaaiend met de armen en verbaal nam hij de wedstrijdleiding op de korrel. Daarop trok Dierick meteen de rode kaart.

Vanderbiest is al ettelijke malen onder vuur gekomen omwille van zijn gedrag langs de zijlijn. Hij werd dan ook rechtstreeks naar het Disciplinair Comité gestuurd. Deze hebben vandaag een uitspraak gedaan en Vanderbiest is één wedstrijd effectief geschorst en één met uitstel.

Omdat zijn schorsing ingaat vanaf zondag kan hij morgen nog wel op de bank zitten wanneer KV Mechelen STVV ontvangt.