🎥 Club Brugge brengt truitje uit voor 130-jarig jubileum van de club

Blauwzwart brengt deze maand een uniek truitje uit om het 130-jarig bestaan van de club te vieren.

“17 titels, 11 bekers, 16 Supercups. Stamnummer 3. Ontelbare historische Europese avonden. Jan Ceulemans, Raoul Lambert, Jean-Pierre Papin, Franky Van der Elst maar ook Hans Vanaken, Charles De Ketelaere en Ruud Vormer. 130 jaar oud. De mooiste Club van het land. Dat verdient een eigen, uniek shirt: The Heritage. A tribute shirt to 130 years of Pride and Glory”, zo opent Club Brugge op zijn website over het shirt.

Tegen Standard zal Club Brugge voor het eerst in het shirt spelen, dat een verwijzing is naar het Assubel-shirt uit de jaren tachtig.

“Op de voorkant staan de jaartallen van alle nationale successen van Blauw-Zwart. Te starten met de eerste titel het seizoen 1919-1920. De kraag, schouders en armen zijn in het iconische ‘navy-blue’ en voor de gelegenheid kreeg het shirt ook een knoopjes-kraag.”

“Achteraan krijgt het oprichtingsjaar 1891 een prominente plaats, embossed op de rug. Uitzonderlijk zal The Heritage ook beschikbaar zijn met legend bedrukking van Ceulemans, Plovie, Lambert, Verheyen, Van der Elst of Simons.”

Het shirt is vanaf vandaag te koop in de Clubshop en op clubshop.be.