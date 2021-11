Man van de match in OHL - KVO dwingt extra vakantiedag af: "Hij heeft zijn slag thuisgehaald"

De man van de match in OHL - KVO was ook de man van het enige doelpunt. Een extra vakantiedag werd gewonnen door de spelersgroep van OHL. Dat allemaal dankzij Xavier Mercier, die met zijn vrijschopdoelpunt het lot van Oostende bezegelde.

Waren er nog andere kandidaten voor de titel 'man van de match'? Er waren zeker nog spelers bij de thuisploeg die een prima indruk nalieten. "Sory Kaba heeft gevochten zoals hij al elke wedstrijd heeft gedaan. De drie centrale verdedigers speelden een heel goede match", had Siebe Schrijvers complimenten over voor onder andere voor Chakla, Dewaest en Özkacar.

Mercier stak er toch bovenuit. De Fransman zorgde voor goede aanvoer via stilstaande fases en demonstreerde zijn technische kwaliteiten zodra er ook maar een heel klein beetje ruimte kwam. De ene keer in de vorm van een uitstekende voorzet, de andere keer via een enig mooie doorsteekpass.

"Als Xavier de bal heeft en we bevinden ons met het gezicht naar doel, kan er altijd iets gebeuren", weet Schrijvers. Mercier had ook een reden om geprikkeld aan de aftrap te komen. "Xavier had de vraag gesteld om na zaterdag ook zondag vrij te krijgen en zo twee dagen vakantie te hebben. Hij heeft zijn slag thuisgehaald. Iedereen blij", stelt trainer Marc Brys vast.

Het belangrijkste was uiteraard dat Xavier Mercier het besslisende doelpunt liet optekenen. Brys zag een aanvoerder die zijn verantwoordelijkheid nam. "Hij is een kapitein die aan het roer staat."