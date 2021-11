Pierre Denier gaat op pensioen bij Racing Genk: "Hoofdtrainer was niks voor mij"

Pierre Denier gaat na 48 jaar dienst bij Genk volgende week dinsdag op pensioen, al doet hij wel nog het seizoen uit.

De teammanager blikt het liefst van al terug naar 2009, toen Racing Genk voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Beker van België won.

“De zwaarste knoop, die ik ooit moest doorhakken, was als hoofdtrainer bij de bekerfinale van 2009. Ik zette kapitein Hans Cornelis op de bank ten voordele van Dimitri Daeseleire”, zegt Denier aan HBVL.

“Hans was kwaad toen ik het hem meedeelde. Het viel me zwaar, daarom was het vak van hoofdtrainer ook niks voor mij. 'Begin er niet mee Pierre, want jij stelt elke week twaalf man op', heeft een kameraad me ooit gezegd.”

De beker ging die avond mee naar huize Denier. “Met een tussenstop 'Bij Teel', het café van mijn broer Thieu. Daar stond hij die nacht op de toog, ik heb hem wel niet uit het oog verloren.”