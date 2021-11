Martinez treedt De Bruyne bij: "Dat mag niet gezien worden als een mislukking"

De Rode Duivels beginnen aan hun laatste twee opdrachten richting Qatar. Veel kan er niet meer mislopen. Maar hoe gaat het er binnen een jaar uitzien? En wat zijn onze kansen? Ook bondscoach Roberto Martinez stipt aan dat er geen oneindig veel toptalent in België kan gekweekt worden.

Dat haalde Kevin De Bruyne ook al aan na de verloren match tegen Italië op de Final Four van de Nations League. “Er zijn verschillende aspecten die onze nationale ploeg uniek maken. We vertegenwoordigen een land van 11 miljoen mensen. We kunnen het niet veroorloven één talent te missen. Deze spelers hebben iets neergezet dat ongezien is voor België. Maar wij hebben geen 100 of 200 spelers van hetzelfde niveau", bevestigt Martinez bij VTM.

"We moeten op een andere manier werken. Het talent begeleiden en koesteren. Wij moeten anders werken dan andere grote voetbalnaties. Dat is de realiteit. Maar we hoorden thuis op de Nations League Finals - de vier beste teams van Europa. Dat we niet gewonnen hebben, mag niet gezien worden als een mislukking."