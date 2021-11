Nederlands talent moet tevreden zijn met plaats op Anderlecht-bank: "Maar ik heb het een plaatsje kunnen geven"

Bart Verbruggen mocht vorig seizoen in play-off 1 proeven van het grote werk, maar de Nederlandse doelman moet ondertussen Hendrik Van Crombrugge voor zich dulden. Dringt een uitleenbeurt zich op?

Bart Verbruggen is bij RSC Anderlecht nummer twee in de pikorde achter Hendrik Van Crombrugge. Al werd het vorig seizoen al duidelijk dat de 19-jarige Nederlander op termijn de nummer één van paars-wit moet worden.

Maar heeft hij het geduld om in de schaduw te wachten? Vooral omdat Verbruggen vorig seizoen tijdens play-off 1 heeft getoond dat hij de kwaliteiten heeft. “Ik ben er inmiddels achter gekomen dat er twee manieren zijn om van het spelletje te genieten. Er is geen plaats waar een voetballer liever is dan het voetbalveld.”

Photonews

“Het is natuurlijk leuk om iedere wedstrijd te spelen”, geeft de doelman tekst en uitleg. “Maar je kan ook plezier halen uit het feit dat je iedere dag beter wordt. Ik heb dat gevoel iedere dag door met goede spelers te trainen. Ik heb het dus wel een plekje kunnen geven dat ik momenteel niet de titularis ben.”