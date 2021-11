Franse bondsvoorzitter is duidelijk: "Karim Benzema zal ook bij veroordeling Frans international blijven"

Het was een grote vraag bij de Franse pers: wat moet er gebeuren als Karim Benzema veroordeeld wordt in de sekstape-affaire? De Franse bondsvoorzitter komt nu met een antwoord.

Karim Benzema was gedurende vijf jaar lang niet meer welkom bij de Franse nationale ploeg. De spits van Real Madrid was verwikkeld geraakt in een sekstape-affaire met andere international Mathieu Valbuena. Binnen twee weken wordt er een uitspraak verwacht. Er wordt 10 maanden cel met uistel en een boete van 75.000 euro gevraagd als Benzema beschuldigd zou worden. Maar als Benzema schuldig blijkt te zijn, moet hij dan opnieuw stoppen bij de Franse nationale ploeg?

De Franse bondsvoorzitter, Noël Le Graët, bracht over deze vraag duidelijkheid in een interview met Le Parisien. "De bondscoach blijft verantwoordelijk voor de selectie, maar het is wel duidelijk dat Benzema niet uitgesloten zal worden van de Franse nationale ploeg als hij dan toch veroordeeld wordt", vertelde hij. "Zelfs als hij nu een celstraf opgelegd krijgt, zal hij nog beroep kunnen doen. Daarom zal zijn plek bij Les Bleus de komende maanden niet gelinkt worden aan het verdict", besloot Le Graët.