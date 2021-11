Vincent Mannaert van Club Brugge heeft opnieuw een veroordeling wegens dronken rijden opgelopen

Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, heeft een veroordeling voor dronken rijden met vluchtmisdrijf opgelopen.

In november van vorig jaar was hij betrokken bij een kettingbotsing, waarbij ook één gewonde viel. Na excuses pleegde hij vluchtmisdrijf. Dat weet men bij Het Laatste Nieuws. Na het ongeval excuseerde Mannaert zich, maar vertrok hij even later wel al opnieuw. "Omdat er nog een zesde wagen op de auto’s was ingereden en we daar ons leven riskeerden", reageerde Mannaert voor de rechter.

De rechter was echter niet mild voor Mannaert, die in het verleden al werd veroordeeld. De algemeen manager van Club Brugge kreeg in totaal een boete van 8.000 euro, een rijverbod van vijftien maanden en een alcoholslot van drie jaar.

Het is niet de eerste keer dat Mannaert wordt veroordeeld na een voorval met de auto. Eind mei kreeg hij nog een boete van 3.200 euro, drie maanden rijverbod en een alcoholslot van één jaar toen hij door de politie aan de kant werd gezet en 2,44 promille in zijn bloed had.