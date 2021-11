Topclubs voelen zich benadeeld: "Maar de G5 levert wel 70% van de spelers in de nationale jeugd"

De G6 van onze voetbalcompetitie maakt zich grote zorgen en voelt zich ook onrecht aangedaan. De grote clubs zullen de grootste dupe worden van de nakende RSZ-aanpassing.

Een clubleider van één van de grote zes: “Nu kunnen we nog concurreren met buitenlandse topclubs om toptalenten vanaf vijftien via een profcontract te binden. Ook al kunnen we niet dezelfde lonen geven, komen we wel in de buurt van die toplanden", vertelt hij in HLN. "Maar met deze fiscale hervorming moeten we er niet meer aan denken om spelers als Charles De Ketelaere of Jérémy Doku in België te houden.”

De kleinere clubs overschrijden het plafond van de belastingskorting nauwelijks, maar de grotere clubs zullen miljoenen verliezen. “Maar de G5 levert wel 70% van de spelers in de nationale jeugd van de U16 tot de U19”, luidt het. “De topclubs zijn ook in Belgische handen. Deze maatregel treft Belgische investeerders, waarom zouden zij nu nog hun geld in voetbal steken?”