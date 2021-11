Zweden hekelen "unfaire" Spanjaarden daags voor beslissend duel: "Dit is onzin"

Zweeds bondscoach Janne Andersson hekelde zich zaterdag aan de psycholgische oorlogsvoering van de Spanjaarden.

Zweden had tot afgelopen donderdag alle troeven in handen om zich te plaatsen voor het WK in Qatar. De troepen van kapitein Ibrahimovic verloren echter met 2-0 van Georgië waardoor de Spanjaarden over Zweden wipte in de groepsstand. Het laatste kwalificatieduel, notabene tussen Spanje en Zweden, zal dus voor uitsluitsel moeten zorgen.

De voorbereiding naar die cruciale wedstrijd ging echter niet van een leien dakje voor de Zweden. Het is de gewoonte dat de bezoekende ploeg een dag voor de wedstrijd ook een uur mag trainen in het stadion maar de Zweden kregen een njet toen ze aankwamen in Sevilla zaterdagnamiddag.

"Het is nog al eens voorgevallen dat we niet mochten trainen maar toen was er bijvoorbeeld slijtage aan het veld. Maar het veld ligt perfect dus dat maakte me geïrriteerd en vind ik unfair", klinkt het bij Andersson.

Zweden moet zaterdag winnen op het veld van Spanje dus de zenuwen staan strak gespannen bij de bezoekers. De pogin om hun voorbereiding te verstoren is alvast in het verkeerde keelgat geschoten bij de Zweedse bondscoach. "Het is gewoon onzin en moeilijk te rechtvaardigen waarom we het veld niet op mochten", besluit hij.