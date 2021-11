Analiste duidelijk over kritiek op Kompany: "Niet nieuw" en "Verkijken we ons niet op het klassement?"

RSC Anderlecht staat bijna halfweg het seizoen nog niet op de plek waar het wil staan. En dus komt er ook kritiek.

"De kritiek op Kompany is niet nieuw. Hij krijgt al een tijdje kritiek", is Imke Courtois duidelijk in De Zondag over Anderlecht.

Nmecha

"De discussies over het beste spitsenduo bewijst dat het ook allemaal dicht bij elkaar ligt. Nmecha was voor mij een klasse beter."

Toch staat Anderlecht er voor Courtois niet eens zo slecht voor: "Verkijken we ons niet op het klassement? Ze staan maar op twee punten van Charleroi en Mechelen. Tussen plek 4 en 9 staat alles dicht bij elkaar."