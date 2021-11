Martinez verklapt debuut Rode Duivel: "Hij verdient het om te spelen"

De Rode Duivels sluiten morgenavond hun WK-kwalificatiecampagne af met een (overbodige) wedstrijd in Wales. Roberto Martinez is van plan om enkele andere gezichten aan de aftrap te brengen.

Roberto Martinez wil het echter niet hebben - we hadden het ook niets anders verwacht - over een overbodige wedstrijd. "Het is belangrijk dat we stabiliteit in het elftal houden", licht de bondscoach alvast een tipje van de sluier op. "Maar we hebben ook frisse benen nodig."

De selectieheer heeft alvast nieuws: Dante Vanzeir zal zijn debuut maken als Rode Duivel. "Hij verdient het om te spelen. Bovendien hebben ook andere jonge jongens veel getoond op training. Maar we mogen niet onderschatten wat ons morgen te wachten staat. Hoe zullen de jongens reageren in een vijandige situatie? Daar kijk ik naar uit."