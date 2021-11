Dit is de uiteindelijke selectie voor Wales: vijf spelers haken af, Martinez haalt een extra doelman

Liefst vijf spelers stapten niet meer mee het vliegtuig op. Thibaut Courtois, Eden Hazard, Simon Mignolet, Jason Denayer en Dennis Praet verlieten het Belgische kamp.

Met Matz Sels en Koen Casteels beschikte Martinez over amper twee doelmannen. De Spanjaard riep in allerijl Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) op.

Door het uitvallen van Courtois en Mignolet mag Koen Casteels nog eens hopen op speelminuten bij de Rode Duivels. Ook voor youngsters als Arthur Theate en Charles De Ketelaere stijgen de speelkansen zienderogen.

UPDATE: These are the players that will travel to Cardiff. ✈️ #DEVILTIME pic.twitter.com/4rl9zfqpvj