Dramatische avond voor Portugal: geen WK-ticket, emoties bij Cristiano Ronaldo en twee schorsingen voor barrages

Liefst 65000 toeschouwers zagen hoe Portugal een WK-ticket uit handen gaf tegen Servië. Aleksandar Mitrovic kopte in blessuretijd de 1-2 tegen de touwen. Cristiano Ronaldo en co. bleven achter met een fikse kater en moeten zich opmaken voor de barrages, die in het voorjaar van 2022 gespeeld worden.

Op beelden van vlak na het laatste fluitsignaal is te zien hoe Cristiano Ronaldo fel gesticulerend tekeergaat tegen Fernando Santos. De Portugese bondscoach verklaarde later op de avond dat het niet om een discussie zou gaan, maar dat CR7 verwees naar de heenmatch in Servië. Toen werd in blessuretijd een geldig doelpunt van de Portugezen afgekeurd. IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia... #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021 Hoe dan ook moet Portugal zich via de barrages proberen te plaatsen voor Qatar. Tot overmaat van ramp moet het in de eerste barragewedstrijd met Renato Sanches en Joao Cancelo twee basisspelers missen door een schorsing.