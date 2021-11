Zo slecht was Hazard niet tegen Estland, maar ook bondscoach hoopt dat hij de juiste beslissing neemt

Eden Hazard reist niet mee af naar Wales voor de laatste kwalificatie-interland. Te veel belasting voor een speler die de laatste jaren met heel wat blessures kampte. Na de match tegen Estland was de teneur vrij negatief over zijn impact op onze nationale ploeg.

Maar weet je, dat viel allemaal nog goed mee. Statistiekensite Squawka berekende dat er op geen enkele andere speler meer fouten (4) begaan werden. Tevens won hij 8 van zijn 11 duels en ging hij meer dan iedereen (4) voorbij zijn man.

Het is vooral die ene kans - zelfs al was het buitenspel - die bleef hangen na die geweldige pass van De Bruyne. Voor de doelman deed hij zowat alles verkeerd en dat was de oude Hazard nooit overkomen.

Eden Hazard won more fouls than any other player against Estonia (4), while no player completed more take-ons (4).



He also won eight of his 11 duels. 💪

We hopen met z'n allen nog steeds dat die voormalige Hazard tevoorschijn gaat komen, maar dan heeft hij meer speeltijd nodig. Real Madrid vroeg aan de medische staf van de Rode Duivels om hem terug te sturen. Misschien is dat ook wel de juiste keuze, als hij zondag tegen laagvlieger Granada tenminste eens mag spelen. Mogelijk krijgen enkele basisspelers, waaronder Vinicius, rust met het oog op de CL-match in en tegen Sheriff Tiraspol.

Hazard heeft die speeltijd nodig om het balgevoel terug te vinden. Om zijn vertrouwen op te krikken. Een zelfverzekerde Hazard twijfelt nooit als hij één op één staat met een keeper. Als hij de komende weken geen speeltijd krijgt, zal hij toch eens moeten uitkijken naar andere opties. Die boodschap heeft de bondscoach hem ook voorzichtig mee gegeven. Al zal hij Hazard ook nooit laten vallen.

Toch was het opvallend dat Martinez het op zijn persconferentie na Estland even over Eden had toen hem gevraagd werd hoe hij de komende twaalf maanden de ploeg zou klaar stomen. "We gaan proberen om Eden op topniveau te krijgen", aldus de bondscoach. In maart zal hij normaal gezien thuis mogen blijven van het oefenkamp, maar in juni wordt op hem gerekend voor de Nations League. Tegen dan hoopt Martinez dat hij een basisplaats heeft. Al wordt het twijfelachtig dat dat bij Real zal zijn...