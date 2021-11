Kogel is door de kerk: Eden Hazard reist niet mee af naar Wales

Net als Thibaut Courtois reist ook Eden Hazard niet mee af naar Wales. De twee spelers van Real Madrid keren terug naar Spanje.

Eden Hazard werd tijdens de 3-1-overwinning tegen Estland na een uur spelen naar de kant gehaald door Roberto Martinez. De 30-jarige aanvoerder van de Rode Duivels verscheen maandag niet meer op het traininsveld in Tubeke.

Net als Courtois kreeg Hazard de toestemming om het kamp te verlaten. Zij keren terug naar Real Madrid. Voor de blessuregevoelige Eden Hazard is het op dit moment geen optie om hem twee interlands in vier dagen voor te schotelen.

Zondag kan Eden Hazard voor Real Madrid in actie komen op het veld van Granada. Volgende week woensdag gaat in de Champions League op bezoek in Moldavië, waar het de degens zal kruisen met Sheriff.