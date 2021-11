Nederlandse clubs willen liever de Eredivisie uitstellen dan zonder fans te spelen

De clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zien het totaal niet zitten om voorlopig weer in lege stadions te gaan spelen. Deze conclusie komt uit een rondvraag door de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad.

Mits de coronamaatregelen niet tussentijds verlengd worden, moeten de voetbalstadions tot 3 december leeg blijven. Sparta is één van de clubs die in de tussen tijd liever niet wil voetballen. "Voetbal speel je voor de supporters en als die supporters niet aanwezig kunnen zijn, dan voetbal je niet. Punt", laat directeur Henk van Stee weten aan het AD. Op zondag 28 november zou namelijk Sparta-Ajax moeten worden gespeeld. "Je kunt het de achterban niet aandoen dat ze, na alles wat ze vorig seizoen al hebben moeten missen, er dan weer niet bij kunnen zijn."

RKC Waalwijk wil liever de wedstrijden verplaatsen dan zonder fans aan te treden. "Eén: om de enorme financiële schade te voorkomen en twee: om een statement te maken naar de overheid", stelt directeur Frank van Mosselveld. Of dit ook praktisch uitvoerbaar is, is weer een tweede: Martin van Geel, technisch directeur van Willem II, heeft er in elk geval een hard hoofd in. "Dan loop je weer tegen andere problemen aan. Qua politie-inzet, qua voorbereiding op de tweede seizoenshelft."

Mochten Eredivisie-speelrondes dertien en veertien inderdaad geschrapt worden, dan heeft dat gevolgen voor de winterstop. De wedstrijden worden mogelijk tijdens de feestdagen óf tijdens het tweede weekend van januari en de daaropvolgende midweek ingehaald. De laatste Eredivisie-wedstrijd van het kalenderjaar wordt normaal gesproken op 23 december gespeeld, waarna de competitie op 14 januari hervat zou moeten worden. De Keuken Kampioen Divisie ligt in principe tussen 20 december en 7 januari stil.