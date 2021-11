RIP! Vader van Yves Vanderhaeghe overleden

Op sociale media meldt Cercle Brugge dat Ivan Vanderhaeghe, de vader van trainer Yves Vanderhaeghe, overleden is.

“Met de grootste droefenis verneemt Cercle Brugge het overlijden van Ivan Vanderhaeghe, de vader van onze coach Yves. Ivan overleed zondagmorgen op 76-jarige leeftijd na een slepende ziekte.”, klinkt het.

Cercle Brugge kondigt meteen ook een eerbetoon aan. “Zaterdag, net voor de aftrap van Cercle Brugge-Charleroi, zal er ter nagedachtenis van Ivan Vanderhaeghe één minuut stilte worden gehouden.”

Yves Vanderhaeghe plaatste zelf ook een berichtje op Instagram. “Onze held heeft ons vandaag verlaten”, klinkt het. “Onze liefde houdt zeker niet op daar waar het leven eindigt, maar dragen we verder mee in ons hart. Zo ontzettend dankbaar voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Daddy we zullen je zo hard missen.”

De volledige redactie van Voetbalkrant wenst Yves Vanderhaeghe, alsook de familie en kennissen, veel warmte toe in deze moeilijke tijden.