Pro League en Vlaamse Sportfederatie vragen Overlegcomité om niet drastisch in te grijpen: "Buitenactiviteit bij uitstek veilig" en "Zijn alternatieven"

Het GEMS heeft aan de politiek aangeraden om de indoorsporten 3-4 weken op te schorten én om de outdoorsporten met minder publiek te laten doorgaan. Bij de sportfederaties zijn ze alvast geen voorstander.

De Pro League denkt al grote inspanningen gedaan te hebben én pleit dat het gaat om een veilige buitenactiviteit. "Voetbal is een buitenactiviteit, we gebruiken het CST en hebben een statisch publiek. De maatregelen die bij het begin van het seizoen zijn genomen, met onder meer het Covid Safety Ticket dat wij als eerste op grote schaal uitgerold hebben, zijn er gekomen na overleg met het beleid en de experten én met 'een moeilijke herfst' in het achterhoofd. Dan lijkt het ons logisch dat die driedubbele gordel nu wordt toegepast en volstaat", klinkt het in HLN.

De Vlaamse Sportfederatie vraagt het Overlegcomité om geen drastische maatregelen te nemen. "Naast de verstrengde maatregelen sinds 1 november, zijn er ook nog andere alternatieven mogelijk, zoals het invoeren van het CST voor alle indoor (contact)sporten", zegt voorzitter Koen Umans. "Daarnaast kan er zeker nagedacht worden om tijdelijk de publiekscapaciteit te verkleinen bij indoor sportevenementen en/of het kleedkamergebruik te beperken."