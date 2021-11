Anderlecht zou dure topscorer van de MLS op de radar staan hebben

Volgens de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio heeft Anderlecht een oogje laten vallen op de Argentijn Valentin Castellanos. De 23-jarige aanvaller scoorde dit seizoen aan de lopende band bij New York City FC.

Castellanos is een polyvalente nummer 9, want hij kan ook op de beide flanken uitgespeeld worden. Hij werd dit seizoen topscorer in de MLS. De aanvaller speelde eerder bij Universidad de Chile en bij Torque in Uruguay. De laatste drie seizoenen speelde hij bij New York, waar hij dit seizoen 20 keer kon scoren en assists gaf.

Anderlecht is uiteraard niet alleen met zijn interesse, want ook Marseille, West Ham, Feyenoord, Cagliari en Fiorentina houden hem in het oog. Op Transfermarkt wordt zijn marktwaarde geschat op 7 miljoen euro. Te veel voor de clubkas van paars-wit?