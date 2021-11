Ex-topspits onder de indruk van nieuwe generatie spitsen: "Ik zou zo 250 miljoen voor hem op tafel leggen"

De nieuwe generatie spitsen is opgestaan, met als paradepaardje Erling Haaland. Christian Vieri is zwaar onder de indruk van de Noor, maar ook van Dusan Vlahovic, de Serviër van Fiorentina.

"Het is gekkenwerk", vertelde Vieri dinsdag op de Social Football Summit. "Of ik als club zijn gelimiteerde afkoopsom (75 miljoen euro, red.) zou betalen? Ja. Ik zou ook tweehonderd of 250 miljoen neerleggen. Het is bijna surrealistisch hoe hij speelt."

Maar dus ook voor Vlahovic, die volgend seizoen waarschijnlijk bij de Europese top zal spelen. "Ik zou hem, net als Haaland, direct nemen", aldus Vieri over de 21-jarige spits. "Volgens mij is er nooit een spits geweest die op die leeftijd al zó sterk was. Ikzelf in elk geval niet. Op mijn 21ste kon ik niet eens een bal controleren."