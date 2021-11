Denen zijn eerste ploeg die met actie zullen uitpakken in Qatar: speciale shirts met kritische boodschap

Denemarken gaat naar Qatar, maar ze zijn niet blij met hoe het WK daar tot stand gekomen is en dat willen ze ook duidelijk laten merken. De Deense nationale ploeg zal er trainen met een speciaal shirt.

Denemarken zal op het WK speciale trainingsshirts dragen waarmee ze kritiek uiten op de situatie in Qatar, laat de Deense voetbalbond weten. Wereldwijd is er veel kritiek op de schending van de mensenrechten en de werkomstandigheden van de stadionbouwers.

Twee sponsoren van de Deense nationale ploeg hebben daarom besloten om in plaats van hun logo een kritische boodschap op de trainingsshirts te plaatsen. "Onze bond is altijd kritisch geweest op het WK in Qatar", zegt directeur Jacob Jensen. "Nu willen we met meer acties komen en de kritische dialoog verder uitbreiden, zodat we de kans pakken om verandering in het land mogelijk te maken."

De sponsors van de Deense ploeg zullen ook niet meewerken aan commerciëel activiteiten in Qatar. De Deense ploeg zal ook zo weinig mogelijk mensen meenemen.