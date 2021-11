Kritiek op spits én Martinez: "Bondscoach bewees hem hier geen dienst mee"

Bondscoach Roberto Martinez verraste toch enigszins met zijn basiself tegen Wales. Zeker Origi was niet echt verwacht.

Het was een onuitgegeven elftal bij de Rode Duivels tegen Wales waarvoor de bondscoach koos. Zeker Divock Origi had het niet gemakkelijk.

“Origi heeft te weinig gebracht”, klinkt Eddy Snelders bij Sporza meteen streng. “Nochtans begon hij sterk aan de partij met een goed schot, maar daarna was het allemaal wat minder. Hij kon de bal maar moeilijk bijhouden en was te weinig in de zestien aanwezig. Origi schipperde een beetje tussen de linkerflank en de spits.”

Al ziet Snelders ook verzachtende omstandigheden. “Ik moet wel toegeven dat het niet de ideale omstandigheden waren voor hem. Zijn basisplek was ook een verrassing, want iedereen had gedacht dat Benteke twee kansen zou krijgen. De bondscoach bewees Origi hier geen dienst mee in zo'n moeilijke wedstrijd.”