Mats Rits kan best leven met een pensioen bij Club Brugge, maar sluit transfer niet uit

Mats Rits ligt bij Club Brugge nog onder contract tot 2024, met ook nog eens een optie voor 2025.

Rits heeft geen probleem om daar nog drie jaar extra bij te doen, tot 2027 of 2028. Tegen dan is hij 34 of 35 jaar. “Ik ben hier heel graag en heb niet het gevoel dat ik dan iets gemist zou hebben. De mensen zijn fijn en dat vind ik ook belangrijk, dat maakt het werk plezant”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Toch sluit hij een laatste transfer ook niet uit. “Als er morgen een ploeg komt die ik zie zitten en Club wil meewerken, kan dat ook, maar ik ga niet actief op zoek.”

Ook de Rode Duivels blijven in zijn hoofd spoken, maar het een wil hij niet aan het ander koppelen. “Ik wil graag een cap halen als Rode Duivel, natuurlijk, maar ik ga daarom niet zeggen: ik wil naar het buitenland omdat ik dan misschien meer kans maak. De focus ligt altijd eerst op hier en of een transfer beter is voor mezelf.”