Dan toch niet alle Brugse internationals zonder averij teruggekeerd: "Afwachten of hij speelklaar geraakt"

Weg interlandvoetbal, want de komende vier maanden regeert het clubvoetbal opnieuw. Vrijdagavond opent Club Brugge speeldag 15 van de Jupiler Pro League op het veld van KV Mechelen. Een verraderlijke partij voor de landskampioen, die heel wat internationals zag terugkeren de voorbije dagen.

"Alle internationals zijn teruggekeerd met een positief verhaal bij hun nationale ploeg, wat een heel goede zaak is voor ons. Het belangrijkste is dat iedereen fit is", vertelde Philippe Clement vrijdag op zijn wekelijkse persbabbel. "Alleen Jack Hendry heeft wat last aan de enkel. Hij behoort tot de selectie, maar het is afwachten of hij tijdig speelklaar geraakt. Op dit moment heb ik het gevoel dat het goed zal komen tegen morgen."

Voor deze interlandperiode liet Philippe Clement zich ontvallen dat hij hoopte dat Charles De Ketelaere en Hans Vanaken niet te veel zouden spelen in de interland van dinsdag in Wales. De Ketelaere speelde een uur, terwijl negentig minuten tussen de lijnen stond in Cardiff. "Of zij fris en fit zijn? Op dit moment kan dat nog niet. Ik verwacht evenwel geen problemen morgenavond wat dat betreft. Gisteren hebben zij een recuperatietraining gehad, vandaag hebben ze één keer getraind en morgen is het wedstrijd. Het is niet aan mij om hun speelminuten te gaan bepalen, dat lijkt me logisch."

Simon Mignolet loopt intussen al enkele dagen langer rond op het Belfius Base Camp. De doublure van Thibaut Courtois reisde niet mee af naar Wales, waar Koen Casteels onder de lat stond. Philippe Clement: "Wij waren daar niet de vragende partij voor en er is ook geen contact met ons geweest vanuit de bond."