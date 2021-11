Ex-speler Club Brugge wil nu ook schitteren tegen blauw-zwart: "Toen was er oplapwerk nodig" en "Levensgevaarlijk voor doel"

Vrijdagavond begint het gekletter in de Jupiler Pro League opnieuw met een match tussen Mechelen en Club Brugge.

Voor Nikola Storm is dat uiteraard een beetje een bijzondere wedstrijd, want hij probeerde het ooit nog waar te maken bij blauw-zwart.

Dat lukte echter niet en ook een uitleenbeurt aan Zulte Waregem verliep niet voorspoedig: "Toen twijfelde hij of hij het zou maken als profvoetballer in eerste klasse", aldus vader Donald Storm in Het Laatste Nieuws.

Oplapwerk

"Toen hebben we wel wat oplapwerk gehad. Hij zat diep, maar het is een vechter. Nu zie je hem stralen en weet je dat hij gaat scoren op sommige dagen."

"Levensgevaarlijk voor doel is hij", pikte Tuur Dierckx in. "Hij straalt meer rust uit en kan alles beter relativeren."