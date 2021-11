Dit zijn de (eerste) prijzen om de Rode Duivels te volgen in Qatar

De Rode Duivels gaan naar Qatar. En wie zi... geld heeft, die gaat mee. De ticketverkoop voor het WK van volgend jaar is nog niét begonnen. Enkel VIP-pakketten worden al aan de man. En het wordt een kostelijk grapje.

Het is momenteel al mogelijk om via FIFA een arrangement te boeken om de Rode Duivels te volgen doorheen het toernooi. Of om het duidelijker te stellen: tot en met de kwartfinales. In totaal vijf wedstrijden dus.

In de laagste categorie betaal je daarvoor 4.970 euro per persoon. Voor alle duidelijkheid: accommodatie en vliegtuigtickets zijn niét inbegrepen. Een gewoon wedstrijdkaartje zal zo’n honderd euro kosten. Maar ook dan sta je nog niet in Qatar.