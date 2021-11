Na Mehdi Carcela maakt ook andere verloren zoon opwachting in A-kern Standard: "Uniek profiel in onze kern"

Bijna dag op dag zes maanden na zijn laatste officiële wedstrijd maakte Standard bekend dat Maxime Lestienne weer deel uitmaakt van de A-kern.

Het was T1 Luka Elsner die het nieuwtje tijdens zijn persbabbel wereldkundig maakte. "Maxime Lestienne maakt opnieuw deel uit van de A-kern na discussies tussen de technische staf en het bestuur. Hij traint terug mee en we hopen dat hij weldra een positieve bijdrage kan leveren voor het team."

Met andere woorden, Elsner en co. zijn bij het bestuur gaan prediken voor clementie voor de 29-jarige winger, die na tal van incidenten door Mbaye Leye aan de kant werd geschoven. "Op de linkerflank beschikken we niet over een speler met een gelijkaardig profiel. Bovendien is hij beschikbaar. Maxime heeft de voorbije weken getoond dat hij zijn fouten wil rechtzetten. Dit is een win-winsituatie", aldus Elsner. "Hij is fysiek klaar, nu is het aan hem om te tonen op training dat hij beter is dan zijn concurrenten."

Voor de twee overige dissidenten van de A-kern is er vooralsnog geen oplossing in zicht. "William Balikwisha schippert al enige tijd tussen A- en B-kern. We hebben daarin nog geen definitieve knopen doorgehakt. De situatie van Aleksandar Boljevic is onveranderd gebleven."