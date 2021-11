Wat met de toekomst van Holzhauser bij Beerschot? Spelmaker geeft het antwoord

Raphaël Holzhauser beleeft momenteel niet zijn leukste maanden bij Beerschot, nadat vorig seizoen als een tierelier begon. Het kan snel gaan in het leven.

Raphaël Holzhauser gaf ooit aan niet naar Beerschot te zijn gekomen als ze niet naar 1A waren gepromoveerd.

En dus is de vraag: wat bij een eventuele degradatie? De Mannekes staan voorlopig laatste in de Jupiler Pro League.

Niet mee bezig

"Daar ben ik nu niet mee bezig. Ik weet het echt niet niet wat ik zou doen, want ik stel me die vraag niet", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Ik geloof niet dat we zullen degraderen. We zijn amper veertien speeldagen ver, waar maakt iedereen zich druk om", klinkt het nog.