Heeft deze Rode Duivel corona? "Hij was niet op training vandaag"

Na de interlandbreak is er onder de Rode Duivels een positief coronageval ontdekt. Voorlopig is er veel speculatie over wie het zou zijn.

Verschillende bronnen laten weten dat er een positief coronageval is onder de Rode Duivels. Wie het is, is niet duidelijk, maar het gaat wel om een speler die tegen Wales op het veld stond. In Engeland vermoedt men dat het om Kevin De Bruyne gaat. De Rode Duivel ontbrak vandaag op training bij Manchester City, terwijl alle andere internationals wel meetrainden. Er wordt vooral gehoopt dat het om een vals positieve test zou gaan. Als dat niet het geval is, dan kunnen er nog besmettingen bij andere Rode Duivels volgen.