Kalendercommissie reageert op uithaal Racing Genk: "De kalender is in deze vorm goedgekeurd door de raad van bestuur van de Pro League"

Head of Football Dimitri de Condé (KRC Genk) liet donderdag zijn ongenoegen blijken over het feit dat er eind januari-begin februari gewoon gevoetbald zal worden in ons land, terwijl er in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Azië dan interlands op de planning staan.

Vooral voor Genk dreigt dit een debacle te worden, want de Limburgers dreigen liefst negen spelers te moeten missen. Racing Genk vroeg de Pro League om een oplossing, maar ook zij staan met de rug tegen de muur. De kalender zit tsjokvol, ruimte om af te wijken van het schema is er niet.

"Trouwens, voor de Africa Cup maken we ook geen uitzonderingen", reageert kalendermanager Nils Van Brantegem in Het Belang van Limburg. "Bovendien is de kalender in zijn huidige vorm goedgekeurd door de raad van bestuur van de Pro League. Er is geen ruimte om een hele speeldag op te schuiven naar een midweek, want dan dreigen we in het vaarwater te komen van Europese wedstrijden."

Genk vroeg uitstel, maar krijgt dit niet. "Genk diende dat verzoek al in september in", aldus Van Brantegem. "Maar dat verzoek is afgewezen door de raad van bestuur van de Pro League. Bovendien willen we geen precedent scheppen. Waarom Genk wel en bijvoorbeeld Gent niet?"