Mats Rits keert vanavond terug naar ex-club KV Mechelen: "Daar moet je bij Club Brugge mee kunnen leven"

Mats Rits is alweer aan zijn vierde seizoen in Brugse loondienst bezig. Vanavond gaan Rits en co op bezoek bij KV Mechelen, zijn ex-club.

Mats Rits pendelt in de competitie tussen basis en bank. De 28-jarige middenvelder hoopt alvast in de basis te staan Achter de Kazerne, waar hij een mooie tijd beleefde. "Daar moet je mee kunnen leven als je bij Club Brugge speelt, anders hoor je hier niet thuis. In de Champions League speelde ik alles, maar het klopt dat het tot dusver 50-50 is in de competitie", aldus Rits in GVA. Mats Rits heeft de voorbije jaren zijn strepen verdiend in de Jupiler Pro League en Champions League als defensieve middenvelder. Dromen van een buitenlands avontuur is er voorlopig niet bij. "Voor een transfer naar het buitenland moet alles kloppen. Ik zal niet met een gemis achterblijven als ik de rest van mijn carrière voor Club Brugge zal spelen." "De Rode Duivels? Natuurlijk ambieer ik een selectie, maar ik pin me er niet op vast. Vorig seizoen werd ik aan de Duivels gelinkt, maar contacten met de bondscoach zijn er nooit geweest."





Volg KV Mechelen - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.