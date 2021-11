Voetbalbond gaat de mist in volgens Luyckx: "De rechtbank heeft niet 1, maar 11 rode kaarten getrokken"

Kris Luyckx heeft stevig uitgehaald naar de KBVB in zijn reactie op de uitspraak van de rechtbank.De rechtbank heeft de schorsingen van Dejan Velkjovic en nog drie andere betrokkenen ongedaan gemaakt. Luyckx is de advocaat van Velkjovic.

"Ik denk dat de KBVB zich wel zal realiseren dat men geen juridische poot meer heeft om op te staan. Ook cassatieberoep zal volgens mij heel weinig veranderen, want de gemotiveerde beslissing is duidelijk. We zullen dan ook een schadeclaim formuleren voor de periode van 3 jaar waarin mijn cliënt niet heeft kunnen werken door die schorsing", zegt Luyckx.

"Het zijn 200 pagina's vernietigende lectuur", vervolgt Luyckx. "De rechtbank heeft niet 1, maar 11 rode kaarten getrokken door te zeggen dat de rechten van verdediging van iedereen die terechtstond, geschonden zijn." De voetbalbond slaat duidelijk geen goed figuur volgens de advocaat.