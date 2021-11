🎥 Ondanks drie afgekeurde goals wint Chelsea ook zonder Lukaku met gemak van zwak Leicester City

Leicester City heeft op geen moment Chelsea kunnen bedreigen en moet terug naar de tekentafel. Er ging geen enkele aanvallende dreiging vanuit en Chelsea had er zonder enkele scheidsrechterlijke beslissingen zelfs een afstraffing van kunnen maken.

Leicester maakt een teleurstellend seizoen door en kon geen vuist maken tegen de machine die Chelsea geworden is. Chelsea breidt zijn voorsprong op Manchester City - dat later nog aan de bak moet - uit tot 6 punten.

Na tien minuten had Rüdiger de score al geopend met een rake achterwaartse kopbal. N'Golo Kante kreeg dan weer een boulevard van jewelste en mocht zelfs scoren. Ziyech bood in de tweede helft Pulisic de derde treffer aan. In de slotfase kreeg Leicester wat hulp van de arbitrage in het voorkomen van een monsternederlaag: goals van Pulisic, Callum Hudson-Odoi én Reece James werden afgekeurd wegens buitenspel.

.@nglkante op wandel in het King Power Stadium! 🚶🚀 pic.twitter.com/4mbG9sd3EZ — Play Sports (@playsports) November 20, 2021