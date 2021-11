Een ijzersterke Yannick Carrasco leidt Atlético Madrid naar een overwinning tegen Osasuna

Een sterke Yannick Carrasco helpt Atlético Madrid mee aan een zege tegen Osasuna. Bijna scoorde hij het mooiste doelpunt in zijn carrière.

Yannick Carraso had de voorbije week vertrouwen getankt met een knappe goal tegen Estland en die lijn trok hij nu ook bij zijn club door. Dat gebeurde wel pas zeer laat in de partij. Carrasco slaagde er eerst nog net niet in om een heerlijke individuele actie af te ronden, maar vier minuten voor tijd schilderde hij een hoekschop perfect op het hoofd van Felipe. De verdediger kopte de openingstreffer binnen. In blessuretijd kwam Carrasco nog zeer dicht bij de 2-0, maar zijn schot strandde op de paal.



KLOOF

Dankzij de zege nestelt Atletico zich wat steviger op de vierde plaats, waar het nu vijf punten voorsprong heeft op eerste achtervolger Real Betis. Het nadert ook tot op twee punten van leiders FC Sevilla en Real Sociedad. Stadsgenoot Real Madrid heeft voorlopig één puntje meer, maar speelt zondag nog tegen Granada voor de koppositie.