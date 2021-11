Bayern München wil salaris van vijf niet-gevaccineerde spelers inhouden, betrokkenen reageren verbijsterd

In Duitsland worden er ook nieuwe maatregelen verwacht. In een aantal deelstaten is dat al zo. Bij Bayern München zien ze de bui al hangen en hebben ze een gesprek gehad met hun ongevaccineerde spelers. Die krijgen mogelijk hun loon niet uitbetaald.

Bayern overweegt om de ongevaccineerden - Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance - hun salaris niet te betalen in quarantaines, laat BILD weten. Bayern laat hen nog steeds de vrije keuze om zich te laten vaccineren of niet, maar twijfelt of ze de komende weken wel kunnen meetrainen. De club zou dus benadeeld worden en vraagt de spelers niet enkel aan zichzelf te denken. De vijf zouden heel verbaasd gereageerd hebben. Ze mesten afgelopen week in quarantaine nadat ze een hoogrisico contact hadden. Kimmich miste daardoor de wedstrijd tegen Augsburg, die verloren werd. Hij verdient zo'n 300.000 euro per week en zou dus 600.000 euro kunnen mislopen door zijn quarantaine.