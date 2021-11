Barcelona-middenvelder wint prestigieuze Golden Boy-award

De 18-jarige Pedri is zopas uitgeroepen als winnaar van de Golden Boy-award van 2021. Het Italiaanse Tuttosport overhandigt die prijs aan de meest veelbelovende speler jonger dan 21 jaar.

Dat Pedri met de prestigieuze prijs aan de haal gaat, is allerminst een verrassing. De jonge Spaanse middenvelder brak vorig seizoen helemaal door bij Barcelona én het Spaanse elftal.

Op het EK sneuvelde Pedri in de halve finale tegen Italië, na het nemen van strafschoppen. Onmiddellijk na het EK trok Pedri nog naar de Olympische Spelen met Spanje, waar hij een zilveren plak behaalde. In de finale bleek Brazilië na verlengingen (2-1) te sterk. De vele wedstrijden eisten hun tol, want sinds eind augustus ligt Pedri in de lappenmand met een vervelende spierblessure.

Pedri haalde het in deze verkiezing met een straatlengte voorsprong op Jude Bellingham. Op de erelijst van de Golden Boy-award volgt de fijnbesnaarde middenvelder Erling Haaland op.