Deniz Undav heeft dan toch een 'neus' voor doelpunten: vier doelpunten tegen KV Oostende en nieuwe Gouden Stier

In de slotfase van de demonstratie van Union tegen KV Oostende (1-7) leek Dante Vanzeir alsnog zijn doelpuntje mee te pikken. Deniz Undav, die al een hattrick achter zijn naam had staan, wilde de bal in het lege doel leggen, maar leek zich op het allerlaatste moment te bedenken.

Het doelpunt werd initieel dan ook aan Dante Vanzeir toegekend. Na afloop liet Deniz Undav weten dat hij de bal, naar eigen zeggen tegen wil en dank, met de neus beroerd had. De Pro League hakte maandag de knoop door en kende het doelpunt officieel toe aan de Duitse spits van Union, die zo vier keer scoorde in Oostende. Dante Vanzeir blijft voorlopig steken op negen rozen. Met veertien doelpunten komt Undav op gelijke hoogte van Michael Frey (Antwerp). Toch zal het de Union-spits zijn die komend weekend met de Gouden Stier op de rug mag spelen. Bij een gelijk aantal doelpunten geeft het aantal doelpunten buitenshuis immers de doorslag. Undav trof tien keer raak op verplaatsing, Frey 'slechts' negen keer.