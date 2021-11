'Man van 6 miljoen' nu ook eindelijk eens 'Man van de Match': "Hij komt beter tot zijn recht omdat hij beter in zijn vel zit"

Hij dweilde de hele flank af en zorgde zowel offensief als defensief voor goede looplijnen. Met twee mooie assists sleepte hij bovendien de drie punten mee naar de Arteveldestad.

Nurio Fortuna lijkt (eindelijk?) helemaal los te zijn bij AA Gent. Als linkerflankspeler doet hij zowel offensief als defensief zijn duit in het zakje.

Rug van de tegenstander

"Als hij in de rug van zijn tegenstander raakt, dan weten we waartoe hij in staat is", aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn winger.

"Hij voelt zich beter in zijn vel dan vorig seizoen. Daardoor kan hij beter tot zijn recht komen", is de coach van Gent duidelijk.