Officieel: Lokeren-Temse heeft opvolger Chris Janssens te pakken: "Voorrecht en unieke kans"

Urbain Spaenhoven werd zondag voorgesteld als de nieuwe coach van Lokeren-Temse. Spaenhoven volgt Chris Janssens op, die vorige week het gelag betaalde voor de tegenvallende resultaten.

Opvallend: Urbain Spaenhoven gaf eerder vorige week zijn ontslag bij KVK Tienen, na amper twee weken in dienst. Officieel omdat de verre verplaatsingen een te grote impact hadden op het gezinsleven van Spaenhoven.

Spaenhoven verdiende de voorbije jaren zijn sporen in de hogere reeksen van het amateurvoetbal. Bij Lokeren-Temse (Tweede Amateur) moet hij het team weer op de rails krijgen. Na een schitterende start zakte de fusieploeg terug tot plaats vijf in het klassement.

Op de clubwebsite reageerde de 64-jarige Antwerpenaar op zijn aanstelling. “Het kunnen en mogen werken voor Lokeren-Temse is een voorrecht en een unieke kans. De club ligt in de lijn van mijn vorige opdrachten. Rupel-Boom, Lierse Kempenzonen, Beerschot-Wilrijk: allemaal traditieclubs en fusieploegen met heel veel ambitie, een grote achterban en torenhoge verwachtingen. In zo’n omgeving werk ik graag. Ik ken de reeks en de tegenstanders vrij goed. Mijn eerste taak is nu observeren. Ik had al contact met Geert Dirinck en hoofdzakelijk hij zal deze week de training leiden, alleen naar de wedstrijddag toe zal ik toch al mijn accenten proberen leggen. Ik blijf mijn 4-2-2-2 systeem trouw. Het is een manier om druk naar voor te creëren en offensief voetbal te brengen. Het zal wat tijd vragen om dat in de praktijk te brengen, maar ik heb er goede hoop op dat dit zal lukken. Ik ken tenslotte ook al een paar spelers nog van bij Lierse Kempenzonen: Simon Vermeiren, Youssuf Boulaouali en Toon Janssen met name. Ik heb ontzettend veel zin in deze uitdaging.”