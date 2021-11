'Investeerders achter Beerschot zijn niét op zoek naar overnemer, maar wél naar vers geld'

United World Group is niét op zoek naar een overnemer. De investeringsmaatschappij achter onder meer Beerschot VA heeft andere plannen.

Beerschot VA is eigendom van de Saoedische prins Abdullah bin Mosaad. De Mannekens behoren net als onder meer Sheffield United tot United World Group. En op dat niveau was het even schrikken.

The Athletic kwam namelijk met het nieuws op de proppen dat United World Group is zoek is naar een overnemer voor Sheffield United. Meteen gingen ook alle alarmbellen op en rond het Kiel rinkelen.

Géén overname, wel vers geld

Gazet van Antwerpen weet dat een overname niét aan de orde is. Het is wel zo dat de investeringsmaatschappij op zoek is naar extra investeerders. Maar dat is niet zo opvallend aangezien hun portefeuille de voorbije jaren gegroeid is.