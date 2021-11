AA Gent staat pas zevende met 21 op 45, maar: "Onze doelen zijn duidelijk"

AA Gent won op bezoek bij Zulte Waregem en totaliseert zo 21 op 45 na vijftien speeldagen. Niet voldoende, maar de doelen zijn duidelijk.

De Buffalo's staan momenteel op een zevende plaats, die ze moeten delen met Eupen en Genk. Anderlecht staat een puntje boven Gent, Mechelen staat vierde met vijf punten meer.

Play-off 1 is voor een team als AA Gent altijd een doel, zelfs in seizoenen waarin het wat minder draait. Dat dit seizoen via play-off 2 de Conference League werd gehaald is maar een pleister op de wonde.

Duidelijke doelen

"Onze doelen zijn nog steeds duidelijk", beseft ook Vadis Odjidja. "We moeten eens een reeks neerzetten van goede wedstrijden met goede resultaten."

"De Conference League is voor ons ook nog van belang, daarin willen we de groepswinst nog pakken. Daarna kijken we vol naar de competitie. Er komen interessante wedstrijden aan."

Gent speelt in 2021 nog onder meer tegen Genk, Mechelen, Union en Standard in de competitie, tussendoor is er de Beker tegen Lommel en ook nog twee matchen in de Conference League.