'Bayern München bereidt megabod op Pedri uit én wil salaris van Golden Boy ineens verviervoudigen'

Pedri staat op de radar van Bayern München. De middenvelder is dan wel één van de bouwstenen van de bouwwerf bij FC Barcelona, maar kunnen de Catalanen weerstaan aan een megabod?

Volgens AS zijn de eerste contacten tussen Bayern München en Pedri al gelegd. Der Rekordmeister kwam meteen ter zake: de kersverse Golden Boy moet de draaischijf worden. Zijn salaris zal in Beieren in één klap maal vier gaan.

Bovendien gelooft Bayern te kunnen profiteren van de financiële problemen bij Barça. Pedri heeft dan wel nog een lopend contract tot medio 2026, maar De Duitsers maken er geen punt van om een megabod uit te brengen.

Meer dan honderd miljoen euro

In dat geval zal Pedri de duurste inkomende transfer in de Beierse clubgeschiedenis zijn. Lucas Hernandez werd in 2018 voor tachtig miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid. Het spreekt voor zich dat Pedri meer dan honderd miljoen euro zal kosten.