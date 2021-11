Beloftencoach Anderlecht deelt filosofie: "Goed genoeg is oud genoeg"

De U21 van Anderlecht strijden dit seizoen om een plaats in 1B volgend seizoen. Coach Robin Veldman en zijn jongens hebben nog niet verloren, enkel één match gelijkgespeeld, maandag tegen AA Gent. De Nederlander sprak over het belang van de jeugd voor de club.

Veldman werd dit seizoen gehaald bij Ajax om de jeugd nog sneller te ontwikkelen. "Voor een coach op Anderlecht is het belangrijk dat spelers zo snel mogelijk de tussenstap maken naar de U21 en dan zo snel mogelijk doorstromen naar de A-kern", zegt Veldman op de clubmedia.

"We willen dat als club zo veel mogelijk faciliteren en daarvoor is 1B volgend seizoen een belangrijk podium om dat nog te versnellen. We starten regelmatig met jongens van 16-17 in een U21-competitie. Dat zijn ook jongens die het verschil kunnen maken. 'Goed genoeg is oud genoeg', is ons motto. Als je een goeie bijdrage kan leveren, werkt dat. Die jongens hebben zo'n podium nodig."

De ploeg lijkt dan wel makkelijk op weg naar die 1B-plek, toch ziet Veldman nog werkpunten. "Vooral het scoreverloop moet beter. De doelpunten tegen zijn in orde, maar doelpunten voor is te weinig."